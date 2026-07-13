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Luto Morre Alcides Bernal, ex-prefeito de Campo Grande preso após matar servidor Político tinha 60 anos e passou por procedimento cardíaco no mês passado; defesa afirma que Justiça negou pedido de prisão domiciliar solicitado devido às condições de saúde

O ex-prefeito de Campo Grande (MS) Alcides Bernal morreu, na madrugada desta segunda-feira, aos 60 anos. Ele estava no Presídio Militar após ser preso em flagrante, em março, acusado de cometer homicídio contra o servidor público estadual Roberto Carlos Mazzini. A causa da morte não foi divulgada.

Segundo informações do g1, Bernal havia sido internado no dia 30 de junho e precisou passar por um procedimento cardíaco. Após receber alta, ele retornou ao presídio, até voltar a passar mal neste final de semana e ser levado novamente para a Santa Casa de Campo Grande.

Ricardo Machado, advogado de defesa de Bernal, informou ao g1 que a internação ocorreu um dia após a Justiça de Mato Grosso do Sul negar o pedido de prisão domiciliar devido às condições de saúde. Ele estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"Houve um alerta da defesa ao Poder Judiciário desde o início do processo de que ele possuía doença grave, foi alertado essa semana que ele não poderia retornar ao presídio, fizemos um pedido de domiciliar, fizemos um pedido adendo, de uma questão temporária de ele retornar para casa, isso não aconteceu. Ficou com certeza um sentimento de frustração", afirmou Machado.

Entenda a prisão

Bernal se entregou na delegacia após a morte de Roberto Carlos Mazzini, de 61 anos, e alegou ter agido em legítima defesa, atirando contra dois homens que teriam invadido sua casa. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Segundo as investigações preliminares, no entanto, Mazzini foi ao imóvel em questão, acompanhado por um chaveiro, porque havia o arrematado em um leilão. Quando tentava abri-lo para tomar posse, o servidor foi surpreendido pela chegada do ex-prefeito, que foi alertado pelo sistema de segurança da residência sobre a presença dos dois homens.

"A empresa de monitoramento contratada por Alcides Bernal o informou que havia pessoas dentro do imóvel, tendo ele se dirigido ao local e se deparado com a vítima e com o chaveiro tentando abrir a porta. Logo em seguida, houve os disparos", disse a polícia.

Dentro do carro da vítima foi encontrada uma ordem judicial determinando a retirada de Bernal do imóvel. Em 2023, o ex-prefeito devia mais de R$ 88 mil de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) à prefeitura da capital.

Em novembro de 2021, a prefeitura de Campo Grande entrou na Justiça para que a dívida fosse paga. O imóvel, avaliado em R$ 3,7 milhões, foi a leilão em 2025 por cerca de R$ 2 milhões, com dívida total já acima dos R$ 340 mil.

Bernal foi prefeito de Campo Grande entre 2013 e 2016, eleito pelo PP. Em 2014, no entanto, ele foi afastado do cargo por determinação da Câmara de Vereadores após irregularidades em contratos emergenciais. O vice-prefeito Gilmar Olarte (PP) assumiu, mas também foi cassado por suspeita de corrupção ativa e passiva na votação que cassou o mandato de Bernal. Ele foi reconduzido ao cargo em agosto de 2015.

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