Morre Alysson Paolinelli, ex-ministro da Agricultura da ditadura militar

A- A+

O ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli, de 86 anos, morreu nesta quinta-feira (29), em Belo Horizonte. Ele internado em estado grave no Hospital Madre Teresa, na capital mineira. A morte foi confirmada pela Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho), entidade em que Paolinelli ocupava o cargo de presidente executivo.

Paolinelli foi ministro da Agricultura durante o governo de Ernesto Geisel (1974/1979). Ele era admirado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, sendo inclusive citado em discurso na Assembleia Geral da ONU, no ano passado.

“Faço aqui um tributo à pessoa de Alysson Paolinelli, candidato brasileiro ao Prêmio Nobel da Paz, por seu papel na expansão da fronteira agrícola brasileira com o uso de novas tecnologias", disse Bolsonaro, na ocasião.

Paolinelli recebeu outras homenagens de Bolsonaro. Em 2021, ele discursou no lançamento do Plano Safra 2021-2022, no Palácio do Planalto, com a presença da então ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

Indicado ao Nobel da Paz em 2021, Paolinelli foi homenageado pelo senador Chico Rodrigues (União Brasil-RR), flagrado com dinheiro na cueca durante operação. O parlamentar presidiu uma sessão solene no Senado no fim de 2021 para agraciar o ex-ministro, que foi um dos fundadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e comandante da Revolução Verde no Brasil.

Em nota de pesar, a Abramilho classificou Paolinelli como "uma figura ímpar no campo da agricultura brasileira, deixando um legado significativo para o setor". O texto também afirma que o ex-ministro "desempenhou um papel fundamental na implementação de políticas que impulsionaram o crescimento e a modernização da agricultura brasileira".

A Abramilho menciona ainda que Paolinelli realizou "trabalho incansável no estudo do potencial agrícola do Cerrado" e que seus esforços para a promoção da "segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável foram premiados com o World Food Prize, em 2006". O prêmio internacional, criado por Norman Borlaug, é conhecido como um "Nobel da alimentação".

Formado em agronomia em Lavras, Minas Gerais, Paolinelli era considerado uma das principais referências do agro brasileiro, sendo responsável pela modernização da Embrapa, na década de 1970.

Antes de assumir a pasta do Ministério da Agricultura na ditadura militar, Paolinelli foi secretário de Agricultura de Minas Gerais. Lá, criou um projeto de colonização agrícola no cerrado brasileiro, que se estendeu para outros estados durante seu posto como ministro.

Veja também

BRASIL Lula diz que cobrou Maduro para Venezuela quitar dívida bilionária com o Brasil