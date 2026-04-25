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Luto Morre, aos 102 anos, José Frejat, ex-deputado federal pelo Rio e pai do cantor Frejat Ex-presidente da UNE e opositor da ditadura, advogado participou da redemocratização

O advogado e ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro José Frejat morreu neste sábado (25), aos 102 anos. A informação foi confirmada pela família. Ele era pai do cantor e compositor Frejat e de Mauro Frejat, e irmão do médico e ex-deputado Jofran Frejat, que morreu em 2020. A causa da morte não foi informada.

Nascido em março de 1924, em Curupuru, no Maranhão, mudou-se ainda jovem para o Rio de Janeiro, onde estudou no Colégio Pedro II. Em 1947, ingressou na Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Durante a graduação, teve atuação destacada no movimento estudantil: foi representante de turma, segundo secretário e, em 1949, presidente do Centro Acadêmico Cândido de Oliveira.

No ano seguinte, assumiu a presidência da União Nacional dos Estudantes (UNE), em caráter extraordinário, após a renúncia de Rogê Ferreira, acumulando também a liderança do Diretório Central dos Estudantes da UFRJ.

Após se formar, no início da década de 1950, foi um dos fundadores e secretário-geral do Movimento Nacionalista Brasileiro. Em 1958, atuou como redator-chefe do jornal O Semanário, extinto após o golpe militar de 1964.

Frejat construiu sua trajetória política ligada ao campo democrático. Filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), fez oposição ao regime militar e, ao longo da carreira, exerceu os cargos de procurador da Fazenda Nacional, vereador do Rio de Janeiro e deputado federal. Foi eleito para a Câmara em 1978 e reeleito em 1982, já no contexto do fim do bipartidarismo.

Durante o processo de redemocratização, votou a favor da Emenda Dante de Oliveira, que defendia eleições diretas para a Presidência, e apoiou a eleição de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral, em 1985. Ao longo da vida política, também teve passagens por partidos como PSB, PDT e PSDB.

Em 1986, candidatou-se ao Senado na chapa de Marcelo Alencar, mas não foi eleito. Décadas depois, em 2018, tentou retornar à vida pública como candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro pela Rede Sustentabilidade, mas teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral.

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