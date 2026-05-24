Morre, aos 69 anos, o ex-prefeito de Olinda e ex-deputado constituinte Luiz Freire
Ele deixa a esposa, Lilian Nardo Freire, dois filhos, Marina e Marcelo, e quatro netos
O ex-prefeito de Olinda e ex-deputado federal Luiz Freire morreu, neste domingo (24), aos 69 anos, em Brasília (DF).
Filho de Marcos Freire (1931-1987), um dos líderes históricos do MDB em Pernambuco, que foi senador, presidente da Caixa Econômica Federal (CEF) e ministro da Reforma Agrária, Luiz lutava contra um câncer no fígado há cerca de cinco anos.
Ele deixa a esposa, Lilian Nardo Freire, dois filhos, Marina e Marcelo, e quatro netos.
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Luiz Freire era graduado em arquitetura pela Universidade de Brasília (UnB), onde foi presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da instituição.
A estreia na política ocorreu em 1982, como deputado estadual na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).
Quatro anos depois, foi eleito deputado federal e participa da Assembleia Nacional Constituinte como membro da Subcomissão dos Municípios e Regiões na criação da Constituição Federal de 1988.
Olinda
Em 1989, o então parlamentar vence a disputa pela Prefeitura de Olinda, quando exerce mandato único até 1992.
Após a experiência como prefeito, Freire participou da campanha de Jarbas Vasconcelos ao governo de Pernambuco e, com a vitória do correligionário, passou a ser assessor especial do executivo estadual.
Ao fim da trajetória política, Luiz atuou como empresário do setor de hotelaria, com destaque para o Hotel Fazenda Águas Emendadas, em Brasília.