BRASIL

Morre Felix Fischer, ministro aposentado do STJ, aos 78 anos

Magistrado se aposentou em 2022 depois de atuar por 26 anos no cargo máximo da magistratura para brasileiros naturalizados

Ministro Felix Fischer durante sessão de turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Ministro Felix Fischer durante sessão de turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ)  - Foto: Gustavo Lima/STJ

O ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Felix Fischer morreu aos 78 anos, em Brasília. A informação foi confirmada pela Corte nesta quarta-feira. O ex-magistrado estava internado no Hospital Sírio Libanês para acompanhamento médico. A causa da morte não foi informada.

Segundo o STJ, o velório de Fischer é realizado nesta quinta-feira na Corte. O sepultamento está marcado para a tarde do mesmo dia, no cemitério Campo da Esperança, em Brasília.

Fischer nasceu em Hamburgo, na Alemanha, e veio com os pais para o Brasil, onde se naturalizou brasileiro com apenas um ano de idade. Ele se formou em Ciências Econômicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1971, e concluiu a graduação em Direito, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) no ano seguinte.

Na carreira pública, ingressou como promotor substituto do Ministério Público do Paraná em 1974 e foi promovido até chegar ao posto de procurador da Justiça, em 1990. Seis anos depois, foi escolhido para a vaga no STJ destinada a membro do MP.

 

Com isso, alcançou o cargo máximo possível na magistratura, já que a Constituição Federal reserva a brasileiros natos — e não naturalizados — as cadeiras do Supremo Tribunal Federal (STF).

Fischer foi presidente do STJ no biênio 2012-2014, quando também presidiu o Conselho da Justiça Federal. Em 2016, ao completar 20 anos na Corte, chegou a quase 115 mil processos julgados.

