Morre Felix Fischer, ministro aposentado do STJ, aos 78 anos

O ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Felix Fischer morreu aos 78 anos, em Brasília. A informação foi confirmada pela Corte nesta quarta-feira. O ex-magistrado estava internado no Hospital Sírio Libanês para acompanhamento médico. A causa da morte não foi informada.

Segundo o STJ, o velório de Fischer é realizado nesta quinta-feira na Corte. O sepultamento está marcado para a tarde do mesmo dia, no cemitério Campo da Esperança, em Brasília.

Fischer nasceu em Hamburgo, na Alemanha, e veio com os pais para o Brasil, onde se naturalizou brasileiro com apenas um ano de idade. Ele se formou em Ciências Econômicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1971, e concluiu a graduação em Direito, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) no ano seguinte.

Na carreira pública, ingressou como promotor substituto do Ministério Público do Paraná em 1974 e foi promovido até chegar ao posto de procurador da Justiça, em 1990. Seis anos depois, foi escolhido para a vaga no STJ destinada a membro do MP.





Com isso, alcançou o cargo máximo possível na magistratura, já que a Constituição Federal reserva a brasileiros natos — e não naturalizados — as cadeiras do Supremo Tribunal Federal (STF).

Fischer foi presidente do STJ no biênio 2012-2014, quando também presidiu o Conselho da Justiça Federal. Em 2016, ao completar 20 anos na Corte, chegou a quase 115 mil processos julgados.

