Morre Nivaldo Araújo, o primeiro a apostar no sucesso do Blog do Magno

Deus chamou ontem, por volta das três horas da madrugada, o jornalista Nivaldo Araújo, aos 85 anos. Amigo de velhas jornadas, Nivaldo foi meu braço direito no blog desde a sua fundação, há 17 anos. Por problemas de saúde, afastou-se do dia a dia da redação, deixando uma enorme lacuna.

Nivaldo Araújo foi casado com minha amiga Sônia e com ela teve dois filhos, entre eles Rafael, também jornalista, que substituiu o pai nos plantões de fim de semana no blog. Além dos filhos com Sônia, Nivaldo teve mais dois filhos, Nivaldo Araújo França e Rosângela Araújo. Texto irretocável, o Coronel Nivaldo, como assim o tratava, atuou por muitos anos no Diário de Pernambuco. Foi também da Cepe, a Companhia Editora de Pernambuco, e correspondente do Correio Braziliense em Pernambuco.

Nivaldo era tão amigo que, nas suas férias do Correio Braziliense, me recrutava para ficar no seu lugar, isso antes de me decidir em fixar residência em Brasília. Aliás, quando desembarquei no DF, já havia uma indicação de Nivaldo para o jornalista Renato Riella, chefe de redação do CB, me contratar.

Que Deus console Sônia e filhos. O legado do amigo Nivaldo é o da integridade como ser humano, profissional decente e competente. Fica a saudade e a certeza de que Deus o receberá com uma emocionante e calorosa acolhida.

Em função das dificuldades da liberação do corpo pelo IML, o velório só vai acontecer hoje pela manhã, na Capela da Funerária Santa Marta, no Cemitério Santo Amaro, onde o corpo será enterrado.

