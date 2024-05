Morre o deputado Otoni de Paula Pai, aos 71 anos

A- A+

Deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Otoni de Paula Pai (MDB) morreu na madrugada desta segunda-feira, aos 71 anos. A informação da morte foi publicada pelo filho dele, o deputado federal Otoni de Paula.

O parlamentar enfrentava um câncer de fígado. No domingo (26), os familiares do parlamentar publicaram em suas redes sociais informações sobre o delicado estado de saúde que o político se encontrava. Pela manhã, ele foi transferido para o CTI, e havia sido entubado.

Otoni de Paula Pai foi vereador em Nova Iguaçu entre 1988 e 1992. Em 2016, foi vereador pelo Rio. Nas últimas eleições, ele se candidatou a deputado estadual em 2018, e vereador pelo Rio em 2020, mas só foi eleito no último pleito, com 41.932 votos.

Além de pai do deputado federal Otoni de Paula, pré-candidato à prefeitura do Rio, ele também é pai do Renato de Paula.

