A- A+

luto Morre o empresário e ex-deputado estadual Manoel Aroucha Filho, aos 80 anos Ele estava internado há quatro meses no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e morreu após uma parada cardíaca

Morreu na noite desse sábado (11), aos 80 anos, o empresário e ex-deputado por Pernambuco, Manoel Aroucha Filho. Ele estava internado há quatro meses no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e morreu após uma parada cardíaca.



Aroucha Filho foi uma figura importante na política e do setor empresarial do estado. Ele exerceu três mandatos na Assembleia Legislativa de Pernambuco, entre 1974 e 1986, sendo também o primeiro secretário da Casa no governo de Marco Maciel.

No setor empresarial, Aroucha Filho foi fundador do Grupo Terra, com expressiva atuação no segmento imobiliário.

Família e despedida

Casado com Lúcia Aroucha, o ex-deputado deixa três filhas: Patrícia, Erika e Cláudia. O corpo de Manoel Aroucha Filho será trazido ao Recife ainda neste domingo (12).



O velório acontecerá na Assembleia Legislativa de Pernambuco, nesta segunda (13), pela manhã. Já o sepultamento ocorrerá à tarde, no jazigo da família Aroucha, localizado no Cemitério de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana.

Veja também