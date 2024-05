A- A+

luto Morre o ex-deputado Arthur Bisneto, aos 44 anos Filho do tucano Arthur Virgílio foi encontrado morto em sua casa, em Manaus. Rodrigo Pacheco pediu um minuto de silêncio em sessão no Congresso

O ex-deputado federal Arthur Bisneto faleceu, nesta terça-feira, aos 44 anos em Manaus (AM). O anúncio foi feito pelo pai do político, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, em uma publicação na rede social "X" (antigo Twitter). De acordo com a Agência Senado, o político foi encontrado morto em sua casa na capital do estado.

"Meu filho Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Bisneto morreu. Vou encontrá-lo brevemente. Você pode esperar, meu filho. Sabe que não fujo dos meus compromissos!", ele escreveu.



Arthur Bisneto foi deputado federal entre 2015 e 2019 pelo PSDB, quando se elegeu como parlamentar mais bem votado no Amazonas. Em setembro de 2017, Arthur Virgílio Bisneto licenciou-se do cargo de deputado federal para assumir a cadeira de chefe da Casa Civil na Prefeitura de Manaus.

Durante sessão conjunta nesta terça-feira (28), o Congresso Nacional fez um minuto de silêncio pelo falecimento do parlamentar.

— Manifestamos nossos profundos sentimentos e o pesar a todos os seus familiares, sobretudo ao seu pai Arthur Virgílio, que honrou por muitos anos a Câmara e o Senado — disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

