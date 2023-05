A- A+

luto Morre, aos 37 anos, o ex-deputado David Miranda Ex-parlamentar do PDT do Rio estava internado antes da corrida eleitoral de 2022

Morreu nesta terça-feira (9) o ex-deputado David Miranda (PDT-RJ). A informação foi confirmada pelo marido do político, jornalista Glenn Greenwald.

Miranda estava internado desde agosto na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio, quando foi hospitalizado para tratar uma infecção gastrointestinal, e foi alvo de infecções sucessivas, em um quadro de septicemia.

Um mês após o diagnóstico, Miranda desistiu de disputar à reeleição para a Câmara dos Deputados. Segundo Greenwald, a decisão de desistir do pleito foi tomada em conjunto, entre amigos e parentes do parlamentar.

Em março, Greenwald, casado com Miranda, afirmou em um relato publicado em rede social que Miranda estava a maior parte do tempo acordado e conseguia conversar, apesar da traqueostomia que teve que fazer, mas ainda se mantinha ligado a uma máquina de ventilação mecânica.

Políticos lamentam

O presidente Lula (PT) lamentou a morte do político. "Meus sentimentos ao Glenn e familiares pela perda de David Miranda. Um jovem de trajetória extraordinária que partiu cedo demais", publicou o petista.

Políticos do PSOL, partido em que Miranda começou sua carreira política, e da esquerda, também repercutiram a morte, como o deputado federal Chico Alencar (RJ), o pastor Henrique Vieira, a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) e a líder do PCdoB na Câmara, Jandira Feghali. O ex-deputado Jean Wyllys também fez uma publicação no Twitter lamentando a morte.

O prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD) afirmou que David Miranda era um deputado dedicado. O presidente do PDT Carlos Lupi, partido em que Miranda estava filiado desde o ano passado, ressaltando a "perda precoce" do político.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou em postagem que o pedetista "'tinha uma vivacidade que alegrava a política".

Luta pela causa LGBTQIA+

Criado pela tia, David Miranda morou na favela do Jacarezinho, até sair de casa, aos 15 anos. É órfão de mãe, desconhece o pai, tem quatro irmãos com quem perdeu o contato. Trabalhou como office boy, faxineiro, despachante e gerente de uma casa lotérica. Conheceu o jornalista Glenn Greenwald aos 19 anos, quando jogava futevôlei em frente à Rua Farme de Amoedo, em Ipanema. O americano viera ao Rio a turismo. Em uma semana, já estavam morando juntos.

Veja também

AVIAÇÃO Lula participa de inauguração de linha de produção de caças Gripen