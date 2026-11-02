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Perda Morre o ex-deputado estadual e ex-presidente do TCE-PE Adalberto Farias, pai de Danilo Cabral Adalberto Farias Cabral deixa a esposa, Maria do Amparo, seis filhos, 13 netos e quatro bisnetos

O ex-deputado estadual e ex-presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco Adalberto Farias Cabral morreu, nesta segunda-feira (2). Natural de Surubim, no Agreste pernambucano, nasceu em 15 de fevereiro de 1935 e dedicou grande parte de sua vida ao serviço público, à política e à administração pública.

Engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Adalberto construiu uma trajetória marcada pela atuação em diferentes instituições públicas do estado.

Exerceu três mandatos como deputado estadual, entre 1979 e 1982, 1983 e 1986 e 1987 e 1988. Também integrou a administração municipal do Recife, onde ocupou os cargos de secretário de Serviços Públicos, secretário de Abastecimento e presidente da Companhia de Transportes Urbanos (CTU).

Em 1988, foi nomeado conselheiro do Tribunal de Contas de Pernambuco pelo então governador Miguel Arraes de Alencar. Na instituição, exerceu a presidência em dois períodos, de 1992 a 1993 e de 2000 a 2001, além de desempenhar outras funções de direção, entre elas as de ouvidor-geral, vice-presidente, presidente da Primeira Câmara e corregedor-geral. Aposentou-se em fevereiro de 2005.

Adalberto Farias Cabral deixa a esposa, Maria do Amparo, seis filhos — Danilo Cabral, ex-deputado federal e atual secretário nacional do Ministério do Empreendedorismo ; Lúcia Helena; Marcos Jorge (in memoriam); Glauco; Adalberto Filho; e Luciana —, além de 13 netos e quatro bisnetos.

O velório e o sepultamento serão realizados no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, entre as 9h e 11h da manhã desta terça feira .

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