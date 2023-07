A- A+

Luto Morre Siqueira Campos, ex-governador e criador do estado do Tocantins Político entrou na vida pública durante a ditadura militar e participou da Assembleia Constituinte, em 1988

Ex-governador do Tocantins, José Wilson Siqueira Campos morreu às 19h25 desta terça-feira (4), aos 94 anos. O político, responsável pela criação do estado no Norte do país, estava internado desde o último dia 29 em um hospital particular em Palmas, quando foi acometido de uma infecção generalizada e não resistiu. Ele sofria de câncer nos ossos.

O ex-governador deu entrada na unidade de saúde após piora de um quadro de septicemia — reação exagerada do organismo enquanto combate infecção causada por bactéria ou fungo — e crise renal aguda. A informação foi confirmada pelo filho do político, Eduardo Siqueira Campos, e pela assessoria do pioneiro ao portal G1.

Ainda não há informações sobre o velório e o enterro.

Siqueira Campos deu entrada na unidade após sentir fortes dores pelo corpo. Durante a internação, chegou a apresentar uma melhora, mas teve uma crise renal aguda nesta terça-feira, quando foi submetido à hemodiálise. O ex-governador apresentou um quadro infeccioso de septicemia, o que obrigou os médicos a trocarem os antibióticos que estavam sendo ministrados.

Relembre a história

Campos entrou na política no começo da ditadura militar, quando se elegeu vereador por Colinas em 1965, que então pertencia ao estado de Goiás. Em 1971, foi eleito deputado federal — cargo que ocupou por cinco mandatos. Durante o último mandato, participou da Assembleia Constituinte, de 1988, quando advogou pela criação do estado de Tocantins, a partir do desmembramento do Norte do estado de Goiás.

O político foi governador do Tocantins por quatro vezes, deixando o cargo pela última vez em 2014, quando foi sucedido pelo ex-presidente da Câmara Sandoval Cardoso. Depois, ocupou uma cadeira no Senado por um curto período em 2019, entre julho e agosto.

Durante a trajetória política, passou por dez partidos, entre eles a Arena, que era de situação durante a ditadura militar, PSDB, DEM e PL. Campos ainda iniciou o filho na política, o ex-prefeito de Palmas Eduardo Siqueira Campos, que também foi deputado federal e senador pelo Tocantins. Nas redes sociais, ele lamentou a morte do pai:

Veja também

BRASIL Produtor bolsonarista depõe em CPI e chama atuação de ONGs de "câmara de gás verde"