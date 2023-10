Morre Tito Costa, ex-constituinte e prefeito de São Bernardo durante greves lideradas por Lula

A- A+

Morreu neste sábado o ex-prefeito de São Bernardo do Campo e ex-deputado federal constituinte Tito Costa, aos 100 anos. Político e advogado, foi o prefeito de 1977 a 1983, auge das greves dos metalúrgicos lideradas pelo então sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva. Neste domingo, o presidente Lula lamentou a morte de Costa.

"Tito Costa foi político, prefeito de São Bernardo do Campo, meu colega constituinte e um grande advogado e jurista. Atuou de forma democrática durantes as greves do ABC nos anos 1970, em tempos difíceis e de muita pressão contra a organização dos trabalhadores. Convivemos e dialogamos muito naquela época e nas décadas seguintes na nossa São Bernardo do Campo. Meus sentimentos aos seus filhos, netos e amigos", disse Lula.

Ao lado de Lula, Tito Costa também foi eleito deputado federal constituinte, cargo que ocupou de 1987 a 1990. Como advogado, Costa foi vice-presidente da seção paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, com importantes contribuições para o Direito Eleitoral.

Em 1979, durante as greves do Sindicato dos Metalúrgicos na região do ABC, em São Paulo, Tito Costa, do MDB, cedeu o estádio municipal da Vila Euclides para que os grevistas realizassem suas assembleias. Na ocasião, cerca de 60 mil trabalhadores marcaram presença no gramado e nas arquibancadas do estádio. A atuação de Lula como presidente do sindicato impulsionou o então sindicalista como liderança política nos últimos anos da ditadura militar e também a posterior fundação do PT.

Após seu período como deputado constituinte, Tito Costa também foi vice-prefeito de São Bernardo do Campo entre 1993 e 1996.

