Morte de Henry Kissinger aos 100 anos: veja repercussão internacional

A morte do ex-secretário de Estado dos Estados Unidos Henry Kissinger, nessa quarta-feira (29) aos 100 anos gerou repercussão mundial. Admirado por uns e criticado por outros, diplomata teve participação decisiva em eventos globais. A causa da morte não foi revelada. A família informou que realizará uma cerimônia privada.

Kissinger foi conselheiro de Segurança Nacional e secretário de Estado dos presidentes republicanos Richard Nixon e Gerald Ford, adepto de uma realpolitik que levou tanto ao reatamento entre os Estados Unidos e a China quanto ao apoio ativo de Washington às ditaduras sul-americanas dos anos 1960 e 1970.

George W. Bush

"A América perdeu uma das vozes mais confiáveis e distintas nas relações exteriores. Há muito tempo admiro o homem que fugiu dos nazistas quando era um menino de uma família judia e depois lutou contra eles.", dizia um trecho publicado nas redes sociais de George W. Bush, ex-presidente dos EUA.

"America has lost one of the most dependable and distinctive voices on foreign affairs with the passing of Henry Kissinger."



Read full statement by President George W. Bush on Secretary Henry Kissinger:https://t.co/mQQXSsxUdy pic.twitter.com/TRISUtjGZl — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) November 30, 2023

Mike Pompeo

Outro ex-secretário de Estado, Mike Pompeo, disse que Kissinger deixou uma marca na história americana e mundial.

“Sempre serei grato por seus conselhos e ajuda graciosos durante meu próprio período como secretário”, Pompeo tuitou em X. “Sempre apoiando e sempre informado, sua sabedoria me tornou melhor e mais preparado após cada uma de nossas conversas.”

Henry Kissinger was a model of service and a great American.



From the day he came to the United States as a teenager fleeing Nazi Germany, Dr. Kissinger dedicated his life to serving this great country and keeping America safe.



He left an indelible mark on America's history… pic.twitter.com/nfm4PPvyHp — Mike Pompeo (@mikepompeo) November 30, 2023

O senador Lindsey Graham, por seu lado, destacou a "vida notável" de Kissinger, de origem judaica e que fugiu da Alemanha com a família quando ainda era apenas um adolescente.

Vladimir Putin

Já o presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou um telegrama para a esposa de Kissinger expressando as condolências pela morte do diplomata. Putin afirmou que Kissinger era um "estadista sábio".

“O nome de Henry Kissinger está intimamente ligado a uma linha pragmática de política externa, que ao mesmo tempo tornou possível atingir a distensão nas tensões internacionais e alcançar os mais importantes acordos soviético-americanos que contribuíram para o fortalecimento da segurança global.”

Xi Jinping

O presidente Xi Jinping e altos funcionários chineses enviaram mensagens de condolências ao presidente dos EUA, Joe Biden, após a morte do diplomata Henry Kissinger, informou o Ministério das Relações Exteriores nesta quinta-feira.

Kissinger, que visitou a China mais de 100 vezes e se encontrou pela última vez com Xi durante uma viagem surpresa a Pequim em julho. "O Dr. Kissinger era um bom velho amigo do povo chinês. Ele é um pioneiro e construtor das relações sino-americanas", disse o porta-voz do ministério, Wang Wenbin, em uma coletiva de imprensa.

Jornais Internacionais

Nos jornais internacionais, a morte de Kissinger ganhou destaque. No 'The New York Times' ressaltou que o mais poderoso secretário de Estado do pós-guerra, foi ao mesmo tempo celebrado e insultado. Além disso, seu legado ainda "ressoa nas relações internacionais dos EUA."

Morte de Henry Kissinger aos 100 anos e a repercussão internacional — Foto: Reprodução

Uma manchete da revista Rolling Stone dizia: “Henry Kissinger, criminoso de guerra amado pela classe dominante dos Estados Unidos, finalmente morre”.

Manchete da revista Rolling Stone — Foto: Reprodução

