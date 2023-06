A- A+

Justiça Motorista de ex-assessor de Lira é suspeito de receber dinheiro de esquema com kits de robótica Operação da PF que mira desvios de dinheiro na compra dos materiais em Alagoas aponta relação de motorista com operadores do esquema

O motorista do assessor parlamentar Luciano Cavalcante é suspeito de receber dinheiro em um esquema de desvio de dinheiro público feito através da compra de kits de robótica em Alagoas. Cavalcante, que já trabalhou como assessor do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e hoje atua com a liderança do partido na casa, também foi alvo de operação da PF na última semana. A participação do motorista no esquema foi revelada em reportagem do Fantástico, da TV Globo, neste domingo.

A operação, deflagrada pela Polícia Federal, mirou um esquema de desvio de dinheiro em 46 prefeituras de Alagoas através da compra superfaturada de kits de robótica que teriam ocorrido entre 2019 e 2022. De acordo com os investigadores, os materiais teriam sido adquiridos com verba do orçamento secreto, beneficiando uma única empresa fornecedora, Megalic, que venceu uma série de licitações para essa atividade.

Entre os sócios da empresa, está Edmundo Catunda, pai do vereador de Maceió, João Catunda (PSD), aliado de Lira. A Megalic nega ter sido beneficiada ilegalmente nas negociações.

Segundo parte da investigação da PF, o motorista do ex-assessor de Lira teria relação com os operadores do esquema de desvio de verba, o casal Juliana e Pedro Salomão. Em Brasília, eles apareceram realizando "quase uma centena de saques em dinheiro" em bancos e em casas lotéricas.

Parte da quantia sacada teria sido passada por Pedro ao motorista do assessor Luciano Cavalcante, que foram flagrados entrando juntos em um carro no dia 17 de maio deste ano, em um veículo que estava estacionado em um hotel de Brasília. Pelas imagens obtidas pela PF, o operador entrava no carro com a sacola cheia de dinheiro e saía com o recipiente esvaziado. No mesmo dia, em um novo episódio, na Asa Sul, região de Brasília, Pedro voltou a entrar no carro com o motorista.

Durante busca e apreensão realizada pela PF, conforme mostrou o Fantástico, foram encontrados R$ 150 mil e o passaporte de Luciano Cavalcante no porta-malas do motorista. Na ocasião, também foi realizada busca e apreensão em endereços do ex-assessor de Lira. Pedro e Juliana Salomão foram presos pelos agentes.

O presidente da Câmara não foi citado na investigação deflagrada pela Polícia Federal. À GloboNews, ele afirmou que não tem relação com o ocorrido, que atua em "defesa das emendas parlamentares que levam benefícios para todo o Brasil".

Veja também

"DEUS ODEIA O ORGULHO" Deputada Erika Hilton denuncia pastor Andre Valadão ao MP por homotransfobia