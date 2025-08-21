A- A+

PEC das Prerrogativas Motta acelera tramitação da PEC das Prerrogativas e deve votar proposta na próxima semana Texto foi apresentado em 2021 e abraçado pelo ex-presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL); pauta ganhou fôlego após motim da oposição

Leia também

• Em votação relâmpago, Câmara aprova urgência para projeto que amplia isenção do Imposto de Renda

• "Vamos acabar com a sua vida": deputado ameaça Moraes na Câmara após ação contra Malafaia

• Câmara aprova projeto contra adultização de crianças nas redes sociais

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) tem pedido prioridade à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) das Prerrogativas, que reforça a blindagem de parlamentares diante de decisões judiciais, e deve colocar o texto da pauta na próxima semana.

Nos últimos dias, ele tem acelerado a tramitação e entregou a relatoria ao seu correligionário, Lafayette de Andrada (MG), na última terça-feira.

A proposta, apresentada em 2021 pelo então deputado Celso Sabino, hoje ministro do Turismo no governo Lula, ganhou novo fôlego após a obstrução da oposição.

Os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vinham pleiteando o fim do foro privilegiado e a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, mas começaram a vislumbrar o texto como uma possibilidade de blindagem contra o Supremo Tribunal Federal (STF), que teria o apoio do centrão.

— O Congresso precisa voltar a ter sua autoridade respeitada — disse Sóstenes, ao defender a pauta.

Para líderes parlamentares ouvidos pelo Globo sob reserva, trata-se de uma pauta com forte apelo interno, independentemente de alinhamento ideológico.

A avaliação é de que a PEC das Prerrogativas caminha para se tornar uma espécie de “meia unanimidade” no Congresso. A oposição deve tentar incorporá-la como se fosse de sua autoria, enquanto o governo, embora evite o protagonismo, não se coloca contra. Nos bastidores, aliados de Hugo Motta dizem que a proposta tem potencial de unir partidos de diferentes campos, um clima que é atualmente buscado pelo presidente da Casa.

A marca de Lira

A iniciativa tem a marca do ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL). Foi sob sua gestão que o texto começou a ganhar corpo, em meio a atritos entre o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Mesmo sem estar mais à frente da Casa, Lira continua a exercer influência: nesta semana, seu aliado, Alfredo Gaspar (União-AL), assumiu a relatoria da CPI do INSS. O acordo de Motta era para que a posição ficasse com Ricardo Ayres (Republicanos), mas com uma reviravolta da oposição, Lira acabou fortalecido.

Para interlocutores próximos, Lira segue como entusiasta da PEC das Prerrogativas, que agora avança com o aval de Motta.

O ex-presidente também está em destaque pela relatoria da proposta que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. A urgência foi aprovada nesta quinta-feira, mas o mérito não deve ir à plenário na semana que vem.

O que prevê a proposta

O avanço da PEC ocorre em meio a um ambiente de tensão constante entre Legislativo e Judiciário. Nos últimos anos, decisões do Supremo que atingiram parlamentares, como afastamentos e imposição de medidas cautelares, provocaram incômodo no Congresso.

O texto que será discutido pelo plenário altera regras sobre o alcance das decisões judiciais contra parlamentares. Entre os principais pontos estão:

Impedimento de afastamento do mandato por decisão judicial: deputados e senadores não poderão ser suspensos ou afastados de suas funções por determinação de magistrados.

Prisão restrita a casos excepcionais: só poderão ser presos em flagrante por crime inafiançável. Ainda assim, deverão permanecer sob custódia da própria Casa Legislativa — Câmara ou Senado — até que o plenário decida se mantém ou não a prisão.

Responsabilidade limitada: os parlamentares não poderão ser responsabilizados civil nem penalmente por suas opiniões, palavras e votos.

Controle do STF sobre medidas cautelares: qualquer medida que afete diretamente o mandato, como prisão domiciliar, só terá efeito após confirmação do plenário do Supremo Tribunal Federal.

Veja também