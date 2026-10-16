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Escala 6X1

Motta anuncia que trabalhadores terceirizados da Câmara adotarão escala 5x2 já na próxima semana

Mudança irá beneficiar cerca de 1.700 trabalhadores que terão dois dias de folga por semana

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Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo MottaPresidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta - Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Após a promulgação da emenda constitucional que põe fim à escala de trabalho 6x1 e reduz a jornada para 40 horas semanais, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta sexta-feira (16), que a Casa adotará imediatamente o regime 5x2 para seus funcionários terceirizados.

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"Serão beneficiados os cerca de 1.700 trabalhadores e trabalhadoras terceirizados que estão na escala 6x1. Pessoas que cuidam todos os dias desta casa e ajudam a Câmara a funcionar. Entre elas, estão mais de 600 mulheres", declarou o deputado, ao lado do diretor-geral da Câmara, Guilherme Barbosa Brandão, em vídeo publicado nas redes sociais.

Motta destacou que a emenda dá prazo de um ano para adequação dos contratos à mudança trabalhista, mas disse que, para os funcionários da Casa, a implementação dos ajustes ocorrerá já na próxima semana.

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