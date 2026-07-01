Motta anuncia reunião com FPA e equipe econômica no dia 7 sobre renegociação de dívidas rurais
A pauta é uma demanda do setor sucroenergético, que teme perda de competitividade do etanol com a subvenção à gasolina
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), informou nesta quarta-feira, 1º, que acertou a com a equipe econômica do governo e a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) uma reunião na próxima terça-feira, 7, para discutir a tramitação do projeto de lei de renegociação das dívidas dos produtores rurais.
O encontro foi combinado por ele em reunião pela manhã com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e com o líder do Governo na Câmara, Paulo Pimenta, segundo Motta diz na redes sociais.
"Comprometidos com a responsabilidade fiscal, alinhamos uma reunião com a FPA e a equipe econômica para a próxima terça-feira (7), na busca de um acordo para atender os produtores que foram afetados pelas intempéries climáticas", escreveu Motta em seu perfil no X.
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Já em relação ao projeto de lei complementar que permite a redução dos impostos sobre os combustíveis, o presidente da Câmara afirmou que houve o "compromisso do Governo na revisão da subvenção da gasolina nos próximos dias, de modo a garantir o diferencial em relação ao preço do etanol".
A pauta é uma demanda do setor sucroenergético, que teme perda de competitividade do etanol com a subvenção à gasolina. Na terça-feira, 30, o governo anunciou a retirada de parte da subvenção ao diesel e avalia fazer o mesmo com o outro combustível fóssil.