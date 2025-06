A- A+

CÂMARA Motta apresenta proposta para aumentar ganhos de deputados em meio a embate por corte de gastos Texto acaba com a vedação ao acúmulo da aposentadoria parlamentar e o exercício de cargos no legislativo

No momento em que protagoniza uma queda de braço com o governo por cortes de gastos, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), apresentou projeto que permite a deputados aumentarem seus rendimentos. A proposta acaba com a vedação ao acúmulo da aposentadoria parlamentar e o exercício de cargos no legislativo, em nível estadual ou municipal.

O texto foi protocolado pela Mesa Diretora da Câmara, presidida por Motta, e é assinada por representantes de PT, PL, União Brasil e PP. A justificativa é de que a vedação "é incompatível com os critérios de isonomia e legalidade, que perpetua uma discriminação indevida".

Procurado, Motta não respondeu aos contatos da reportagem.

Atualmente, deputados aposentados por ter mais de 65 anos não podem acumular suas aposentadorias com o recebimento de pagamentos pelos mandatos em curso. Prefeitos que já se aposentaram como deputados também não podem receber o somatório dos vencimentos — o que seria possível, de acordo com o texto.

O projeto também prevê uma gratificação de fim de ano para parlamentares aposentados e pensionistas. Atualmente, o salário de um deputado é de R$ 46.366,19. O projeto não traz expectativa de impacto orçamentário.

A proposição ocorre em meio a resistências do Congresso às medidas apresentadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar arrecadação. Após reação negativa de setores sobre a alta do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF), anunciada no mês passado, o governo publicou uma Medida Provisória (MP) nesta quarta-feira com novas alíquotas para casas de apostas, investimentos em renda fixa, entre outras.

Não há previsão para que o projeto seja levado ao plenário ou para que seja pautado um requerimento de urgência, que pode apressar a sua apreciação.

