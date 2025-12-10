Qua, 10 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta10/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PL DA DOSIMETRIA

Motta cita posição do PT contra Constituição ao rebater críticas sobre votação do PL da Dosimetria

Lindbergh afirmou que o presidente da Casa agia com "oportunismo"

Reportar Erro
Deputado Lindbergh Farias, líder do PT na CâmaraDeputado Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara - Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A sessão que discute o projeto da dosimetria iniciou a madrugada desta quarta-feira expondo o clima de ruptura entre Hugo Motta (Republicanos-PB) e Lindbergh Farias (PT-RJ), horas depois de o presidente da Câmara ter ordenado a retirada à força do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) da Mesa Diretora.

O episódio — que gerou acusações de abuso de autoridade, expulsão da imprensa e protestos da base — levou Lindbergh a declarar que Motta “não tem mais condições de presidir a Casa”. O ambiente já estava incendiado quando a discussão da dosimetria fez com que o líder do PT voltasse a criticar Motta.

Lindbergh acusou o presidente da Câmara de distorcer a pauta e agir de forma oportunista:

"Vossa excelência, em seu discurso de posse, falou do Ulysses Guimarães e ainda disse ‘ainda estamos aqui’. Aí vossa excelência coloca este projeto de forma oportunista. O senhor está cometendo um crime, interferindo em um processo que ainda está em curso", afirmou o petista.

Leia também

• Motta cria ambiente imprevisível com pautas de grande repercussão e pouca articulação, dizem líderes

• Articulação de Motta por PL da Dosimetria faz relação com Planalto chegar ao ponto mais baixo

• Motta entrega cabeças bolsonaristas a Lula e STF; confira Cláudio Humberto desta quarta



A resposta veio minutos depois e elevou o tom da crise. Motta resgatou a Constituinte e mirou no PT:

"Escutar aqui por diversas e reiteradas vezes integrantes do PT invocar e falar do Ulysses Guimarães quando o próprio partido votou contra a discussão da Constituição é uma incoerência histórica", disse, em tom de enfrentamento.

A troca de acusações cristalizou a deterioração acelerada da relação entre os dois, que estão afastados há semanas.

A relação passa por crises desde a tramitação da PEC da Blindagem e teve uma ruptura após Motta escolher o opositor Guilherme Derrite (PP-SP) para relatar o PL Antifacção, o que foi encarado como provocação por parte do governo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter