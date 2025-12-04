Qui, 04 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta04/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PRESIDENTE DA CÂMARA

Motta: corte de benefícios fiscais é uma 'pauta positiva' que deve ser enfrentada

Presidente da Câmara disse que sempre defendeu o corte dos benefícios

Reportar Erro
Hugo MottaHugo Motta - Foto: José Cruz/Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que o corte de benefícios fiscais é uma "pauta positiva" e que deve ser enfrentada.

"O Brasil, ao longo desses últimos anos ,acabou concedendo benefícios fiscais de maneira demasiada e isso tem afetado diretamente a responsabilidade fiscal do país", afirmou nesta quinta-feira (4), durante o evento Fórum Jota - Segurança Jurídica, em Brasília.

Ele disse que sempre defendeu o corte dos benefícios, "não por ser uma medida importante para o Orçamento do ano que vem, mas muito mais porque o Brasil tem convivido com uma realidade quase que insuportável na concessão do gasto tributário aceito de benefícios".

Leia também

• Motta: crise entre STF e Senado após decisão de Gilmar sobre impeachment causa 'fragilidade'

• STF invade a prerrogativa do Congresso em fixar critérios sobre emendas, diz Motta

• MPF pede rejeição de ação de Hugo Motta por outdoors que o relacionavam à PEC da Blindagem

"A Câmara dos Deputados, por mais atacada que tenha sido nesses últimos tempos sobre a impunidade de garantia e problemas do governo, nunca se furtou do ponto de vista da responsabilidade econômica", destacou Motta.

O deputado ainda afirmou que "não vai ser a vaidade, não vai ser a situação política ou preferência por um movimento de um Poder ou outro que vai ser mais importante do que o desenvolvimento do País".
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter