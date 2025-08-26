Ter, 26 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça26/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Motta decide incluir "PEC da Blindagem" e Fim do Foro na pauta

Segunda proposta foi pleiteada pela oposição durante a obstrução que paralizou os trabalhos da Casa, há três semanas

Reportar Erro
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, inclui duas PECs na pauta de votaçõesPresidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, inclui duas PECs na pauta de votações - Foto: Marina Ramos / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu incluir na pauta de votações desta semana duas propostas de emenda à Constituição que reforçam a blindagem de parlamentares: a chamada “PEC da Blindagem” e a PEC do fim do foro privilegiado.

A “PEC da Blindagem”, que chegou a ser discutida em 2021 com apoio do então presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), prevê aval do Legislativo para ações contra congressistas e limita as situações em que eles podem ser presos, restringindo a punição a casos de flagrante ou crimes inafiançáveis.

Leia também

• Dino dá 10 dias para Motta explicar trâmite do PL sobre adultização

• Revisão de benefícios fiscais precisa unir governo e oposição, diz Motta

O relator designado por Motta é o deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG). A proposta original foi apresentada em 2021 pelo então deputado Celso Sabino, hoje ministro do Turismo, e o texto final deve ser entregue na noite desta terça-feira.

Na prática, a PEC busca restringir decisões judiciais contra parlamentares. Além das restrições às prisões, prevê que deputados e senadores não sejam afastados do mandato por determinação de magistrados.

Também amplia a imunidade sobre palavras, opiniões e votos, blindando parlamentares contra responsabilizações civis ou criminais, e estabelece que medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica ou prisão domiciliar, dependam da confirmação do plenário do STF para terem validade.

A PEC do fim do foro, que tramita em paralelo, tem como objetivo acabar com a prerrogativa de parlamentares serem julgados exclusivamente por tribunais superiores, restringindo o foro privilegiado a situações específicas.

A inclusão das duas propostas na pauta coincide com o acirramento das disputas políticas no Congresso e com os embates com o Supremo Tribunal Federal (STF). No último domingo, o ministro Flávio Dino determinou que a Polícia Federal investigue o uso de R$ 694 milhões em emendas Pix sem plano de trabalho apresentado.

A PEC da blindagem ganhou tração entre partidos do Centrão e é vista como uma “meia unanimidade” na Câmara, por ser bem aceita da base à oposição. O fim do foro, por sua vez, é rejeitado pelo governo e é uma das pautas que a oposição pleiteou durante a obstrução, há três semanas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter