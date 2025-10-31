Sex, 31 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta31/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Política

Motta defende voto distrital misto para "evitar eleição de representantes do crime organizado"

De acordo com o presidente da Câmara, formato permitiria sistema híbrido que levaria em conta uma divisão geográfica de distritos

Reportar Erro
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo MottaPresidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta - Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a Casa vai enfrentar a discussão da mudança do sistema eleitoral para 2030 e defendeu o voto distrital misto como ferramenta de combate à eleição de representantes do crime organizado na política. As declarações ocorreram nesta sexta-feira, 31, à emissora GloboNews.

"Essa é uma pauta que eu irei colocar na ordem do dia a partir de agora. Esperei passar a data que daria o princípio da anualidade para a eleição de 2026, justamente para dizer que nós não queremos mudar esse sistema para a próxima eleição. Nós já vimos que isso não dá certo no Parlamento. Nenhum parlamentar gosta de mudar o sistema eleitoral pelo qual ele se elegeu", declarou.

Motta continuou: "Mas eu penso que é plenamente possível, para as eleições de 2030, nós estudarmos a mudança do sistema eleitoral. Por quê? Porque se não nós vamos ter parlamentares sendo eleitos pelo crime organizado".

Leia também

• Motta diz que Câmara precisa terminar o ano aprovando a PEC da Segurança

• Após operação no Rio, Motta diz que plenário da Câmara vota PEC da Segurança "imediatamente"

• Motta diz que Câmara está focada em avançar com projetos sobre segurança

De acordo com o presidente da Câmara, parlamentares têm defendido o modelo do voto distrital misto para as eleições proporcionais. Nesse formato, haveria um sistema híbrido que levaria em conta uma divisão geográfica de distritos, e cada distrito teria os seus candidatos para disputar o Legislativo.

"Para evitar essa entrada mais forte do crime organizado na política, e consequentemente nos Poderes de decisão do País, nós precisamos discutir essa mudança no sistema eleitoral. E o que está se desenhando entre os principais partidos da Casa, entre muitos parlamentares que nós temos conversado, com a própria sociedade civil organizada, é podermos avançar para um sistema eleitoral que traga o voto distrital misto", disse.

"Que a gente tenha condições de poder fazer a divisão de distritos, termos também o voto em lista e com isso podermos ter a política sendo preservada desse financiamento proveniente de atividades ilícitas, como hoje é o crime organizado", acrescentou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter