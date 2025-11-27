Qui, 27 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta27/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
câmara dos deputados

Motta designa Antonio Carlos Rodrigues relator do projeto do devedor contumaz

O anúncio da relatoria foi feito em publicação no perfil do X do presidente da Câmara

Reportar Erro
Deputado federal Antônio Carlos Rodrigues (PL-SP)Deputado federal Antônio Carlos Rodrigues (PL-SP) - Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), designou nesta quinta-feira, 27, o deputado Antônio Carlos Rodrigues (PL-SP) como relator do projeto de lei do devedor contumaz na Câmara.

O texto que define punições para contribuintes que não pagam seus débitos de forma intencional e reiterada teve urgência aprovada na Casa no final de outubro.

O anúncio da relatoria foi feito em publicação no perfil do X de Motta.

No post, o deputado afirmou que "segurança pública também passa pela segurança econômica" e que a Casa "avança no combate às fraudes no setor de combustíveis com um combo de projetos estruturantes".

Leia também

• Motta e líder do PT têm novo round por cassação de Ramagem imposta pelo STF

• Motta anuncia relatores do projeto que pune devedor contumaz e pacote anti-fraude para combustíveis

• Ramagem: Motta diz que vai consultar o jurídico da Câmara, mesmo com determinação do STF

Três outros relatores
Motta também aproveitou para anunciar os relatores de três outros projetos relacionados ao setor.

O deputado Otto Alencar Filho (PSD-BA) será o responsável pela relatoria do projeto que trata do acesso da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) às informações fiscais dos agentes regulados para fiscalização e regulação do setor.

Já o deputado Alceu Moreira (MDB-RS) será o relator de um projeto que endurece penas para a adulteração de combustíveis.

O deputado Júnior Ferrari (PSD-PA) é o responsável pelo projeto que cria o Operador Nacional do Sistema de Combustíveis para monitorar os combustíveis no país.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter