Motta: Devemos apreciar Acordo Mercosul-UE no plenário na semana seguinte ao carnaval
As declarações ocorreram na noite desta segunda-feira (2) pouco após a Câmara ter recebido a Mensagem Presidencial com o conteúdo do tratado
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul) terá até a semana que vem para aprovar o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Segundo o deputado, o plenário da Câmara vai apreciar o acordo na semana seguinte ao carnaval.
As declarações ocorreram na noite desta segunda-feira (2) pouco após a Câmara ter recebido a Mensagem Presidencial com o conteúdo do tratado. "O Brasil tirará grande proveito do acordo", afirmou Motta, enquanto presidia uma sessão deliberativa no plenário.
Leia também
• Em mensagem presidencial, governo diz crer que Congresso não demorará em chancelar Mercosul-UE
• Motta diz que dará "celeridade" a acordo Mercosul-UE assim que mensagem chegar ao Congresso
• Governo avalia projeto sobre escala 6x1 e vê aval do Congresso para acordo Mercosul-UE, diz Gleisi
O Broadcast Político apurou que a previsão é da comissão brasileira no Parlasul decidir sobre o acordo somente na semana que vem, diferentemente da estimativa do líder do PT, Lindbergh Farias (RJ), que era de uma decisão ainda nesta terça-feira (3).