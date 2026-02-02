Ter, 03 de Fevereiro

Acordo comercial

Motta: Devemos apreciar Acordo Mercosul-UE no plenário na semana seguinte ao carnaval

As declarações ocorreram na noite desta segunda-feira (2) pouco após a Câmara ter recebido a Mensagem Presidencial com o conteúdo do tratado

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo MottaPresidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta - Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul) terá até a semana que vem para aprovar o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Segundo o deputado, o plenário da Câmara vai apreciar o acordo na semana seguinte ao carnaval.

As declarações ocorreram na noite desta segunda-feira (2) pouco após a Câmara ter recebido a Mensagem Presidencial com o conteúdo do tratado. "O Brasil tirará grande proveito do acordo", afirmou Motta, enquanto presidia uma sessão deliberativa no plenário.

O Broadcast Político apurou que a previsão é da comissão brasileira no Parlasul decidir sobre o acordo somente na semana que vem, diferentemente da estimativa do líder do PT, Lindbergh Farias (RJ), que era de uma decisão ainda nesta terça-feira (3).

