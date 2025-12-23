A- A+

Congresso Motta diz a Dino que jabuti de R$ 1,9 bi em emendas chegou ao Congresso como demanda do governo Presidente da Câmara afirmou ao ministro do STF que dispositivo incluído no projeto das renúncias fiscais visava a destravar obras paralisadas; Planalto nega participação

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), procurou nesta segunda-feira o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), para explicar a inclusão de um dispositivo no projeto do governo que reduz em 10% as renúncias fiscais e que permite a revalidação de cerca de R$ 1,9 bilhão em restos a pagar de emendas parlamentares.

O trecho, classificado no Congresso como um jabuti e revelado pelo Globo, teve seus efeitos suspensos por decisão liminar de Dino no domingo. Segundo relatos, Motta afirmou ao ministro que a inclusão foi apresentada ao Legislativo como uma demanda atribuída ao governo, levada às negociações pela Casa Civil, com o argumento de destravar obras públicas em andamento ou paralisadas. Procurados, Motta e Dino não se manifestaram.

De acordo com interlocutores, o presidente da Câmara disse a Dino que havia uma preocupação com a preservação de restos a pagar associados sobretudo a obras já iniciadas, inclusive projetos vinculados a mais de dez ministérios, diante do risco de abandono definitivo de empreendimentos. Na conversa, Motta teria sustentado que o dispositivo buscava enfrentar gargalos de execução orçamentária.

O Palácio do Planalto, porém, nega participação na articulação. Auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmam que o Executivo não solicitou a inclusão do dispositivo e rejeitam a versão de que a Casa Civil tenha pedido a revalidação dos restos a pagar. O governo avalia, inclusive, vetar trecho — embora Dino já tenha suspendido os efeitos do artigo.

O dispositivo foi incluído pelo relator na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), durante a tramitação do projeto do governo que reduz as renúncias fiscais. O artigo permite a revalidação de emendas parlamentares não pagas entre 2019 e 2023, inclusive aquelas já canceladas. Ribeiro já afirmou que o trecho foi inserido a pedido do Executivo, com o objetivo de preservar restos a pagar, especialmente de obras em andamento ou paralisadas.

A decisão de Dino foi fundamentada na avaliação de que a revalidação dos restos a pagar pode contrariar os parâmetros fixados pelo Supremo para a execução de emendas parlamentares, sobretudo após o fim do orçamento secreto e o reforço das exigências de transparência e rastreabilidade.

Ontem, o ministro ouviu os argumentos apresentados por Motta e afirmou a interlocutores que aguardará o posicionamento formal das partes no processo antes de qualquer manifestação adicional. A liminar ainda será analisada pelo plenário da Corte

