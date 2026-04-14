A- A+

jornada de trabalho Motta diz a Lula que vai consultar líderes quando governo enviar projeto pelo fim da escala 6x1 Na reunião, eles trataram da decisão do governo de enviar um projeto sobre fim da escala 6x1 e redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta terça-feira (14) ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que, quando o governo enviar um projeto próprio sobre fim da escala 6x1, vai consultar líderes partidários sobre o tema.

Lula e Motta almoçaram nesta terça, em encontro que contou com a presença do ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, empossado mais cedo, e com o novo líder do governo na Câmara, Paulo Pimenta.

Na reunião, eles trataram da decisão do governo de enviar um projeto sobre fim da escala 6x1 e redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais.

Segundo relatos de participantes ouvidos pela reportagem, Lula explicou a Motta que gostaria de mandar o projeto de lei, mesmo após a Câmara ter decidido apreciar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC).

O petista disse que enviar o projeto era importante por seu histórico como sindicalista. Como o Estadão mostrou, o governo avalia que a PEC está tramitando de forma lenta na Câmara.

Nesta terça-feira (14) o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou ao Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que o anúncio e envio do projeto do governo sobre o fim da escala 6x1 e as medidas do pacote contra o endividamento das famílias devem ser feitos quando Lula voltar de sua viagem internacional para Espanha, Alemanha e Portugal.

Lula embarca amanhã para uma viagem de seis dias pela Europa, onde terá agendas na Espanha, Alemanha e Portugal dos dias 17 a 21.

Projeto de lei x PEC

O projeto de lei seria enviado com urgência constitucional, obrigando deputados a se debruçarem sobre a proposta em até 45 dias, sob risco de travar a pauta da Casa. O Senado teria o mesmo prazo.

O governo também ponderou que o projeto de lei abre possibilidade para veto presidencial - algo que não ocorre com a PEC, que é promulgada pelo Congresso. Com isso, o Planalto teria a palavra final sobre o texto.

Em resposta, Motta afirmou que já tramita na Casa uma PEC sobre o tema, mas indicou que, quando o governo enviar o texto, vai consultar líderes partidários. Enquanto isso, a PEC segue seu cronograma.

A expectativa é de que o relatório sobre admissibilidade da proposta seja lido nesta quarta-feira, 15, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara.

Segundo aliados de Motta, a conversa serviu para distensionar as relações, em meio às divergências sobre como o tema deveria ser tratado no Congresso. O presidente da Câmara, de acordo com os relatos, entendeu o argumento do presidente. Motta já declarou publicamente que deseja votar a PEC em maio.

Depois do almoço, Guimarães disse que "não tem mais crise" e que "Motta concordou que o presidente envie o projeto de lei".



Veja também