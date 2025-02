A- A+

Motta diz não ver espaço para propostas que preveem aumento de arrecadação Novo presidente da Câmara disse que ser preciso ter "responsabilidade com as despesas"

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou espaço entre os parlamentares e nem ambiente econômico para o avanço de projetos de aumento da arrecadação do governo.

Questionado pelo Globo sobre as possibilidades de colaboração entre governo e parlamento na economia, Motta respondeu que a agenda boa para o país no momento é de “rever gastos” e ter mais “responsabilidade com as despesas”.

— Ajudamos bastante nesses projetos que aumentaram a arrecadação do governo. Tanto é que em 2024 temos uma perspectiva de que o governo bata todos os recordes de arrecadação — disse Motta.

Para o deputado, eleito no sábado para o comando da Casa, a "agenda boa" será a que trata de redução de gastos:

— Talvez a agenda boa para o país não seja mais essa, a agenda boa seja de poder tratar da responsabilidade fiscal sobre outros aspectos, rever um pouco a questão dos gastos, mais responsabilidade com as despesas, porque é isso que todo o setor privado está esperando para poder entrar entrarmos em uma situação em que o juros não esteja crescendo tanto como está, para termos um controle sobre o dólar — afirmou ele.

Hugo Motta ainda ponderou que o ambiente externo, com a eleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exige cautela também nas ações do governo brasileiro.

— Temos a eleição do novo presidente dos Estados Unidos, que vem com o governo de decisões um pouco fortes no sentido econômico, vamos ter que aguardar as consequências disso no Brasil. Mas esse cenário todo nos obriga, e eu incluo o Parlamento, a sermos mais eficientes nesse ponto de economia. Temos um cenário de um curto prazo de muitas incertezas, essa agenda (econômica) deve estar na ordem do dia como prioridade.

O presidente da Câmara ainda completou:

-- Como presidente da Câmara temos total disposição de ajudar o Poder Executivo, para o Brasil sair dessa turbulência e ir para um cenário de controle inflacionário, redução da taxa de juros, controle do preço do dólar, e termos condições do país voltar a ter um crescimento mais sustentável. Imagino o que é esse país ideal.

Hugo Motta falou com a imprensa após a oficialização do deputado federal Gilberto Abramo (Republicanos-MG) como novo líder da legenda na Câmara. Também estava presente o presidente nacional do partido, deputado federal Marcos Pereira.

