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Supremo Tribunal Federal Motta diz que Câmara vai defender 'aplicabilidade' da Lei da Dosimetria após decisão de Moraes Presidente da Câmara afirma que proposta é alternativa à anistia e diz esperar que Supremo mantenha validade da norma aprovada pelo Congresso

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta terça-feira que a Casa irá se posicionar no Supremo Tribunal Federal (STF) em defesa da “aplicabilidade” da chamada Lei da Dosimetria, suspensa pelo ministro da Corte Alexandre de Moraes no último sábado após a apresentação de ações que questionam a constitucionalidade da norma.

Segundo Motta, a proposta foi construída ao longo de 2025 como uma alternativa à pauta da anistia ampla aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro, em meio à pressão de parlamentares bolsonaristas e às discussões sobre a dosimetria das penas aplicadas pelo STF.

Segundo Motta, seu posicionamento como presidente da Câmara se dará nos autos das ações.

"Nós vamos defender a aplicabilidade da lei da dosimetria porque esse foi o caminho que foi aprovado por ampla maioria no Congresso Nacional e o veto também do presidente foi derrubado por essa maioria extremamente expressiva nas duas Casas", afirmou em entrevista ao programa TMC360.

Motta ainda disse que a discussão sobre anistia dominou boa parte do debate político no Congresso ao longo do último ano e afirmou ter sido “a autoridade mais cobrada” sobre o tema. Na época, membros da oposição chegaram a ocupar a Mesa Diretora como forma de pressioná-lo a pautar a anistia.

Segundo ele, a complexidade da discussão exigiu tempo para amadurecer uma saída que não aprofundasse uma “crise institucional’ entre Congresso e Judiciário.

"Nós encontramos esse formato da dosimetria depois de um amplo diálogo entre os deputados, diálogo entre Câmara e Senado, com a comunidade jurídica, para que pudéssemos construir um instrumento legislativo que pudesse, dentro do nosso arcabouço legal, apontar para uma solução diante dessa situação tão complexa", declarou.

Por fim, Motta também afirmou esperar que o Supremo mantenha a validade da lei aprovada pelo Congresso.

"Esperamos e confiamos que o Supremo Tribunal Federal irá dar aplicabilidade àquilo que foi aprovado pelo Congresso nesses casos inerentes à lei da dosimetria", disse.

A Lei da Dosimetria, que diminui as penas dos condenados pelo 8 de Janeiro, foi aprovada no Congresso no ano passado e posteriormente vetada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O Congresso, porém, derrubou o veto.

Após a promulgação da norma, a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), a federação Psol/Rede e o PT acionaram o STF questionando a constitucionalidade da lei. No sábado, ao analisar um pedido apresentado em uma execução penal ligada aos atos do 8 de Janeiro, Moraes decidiu suspender a aplicação da norma até julgamento do mérito das ações pelo plenário da Corte.

Na decisão, o ministro afirmou que a existência das ações diretas de inconstitucionalidade configura “fato processual novo e relevante”, recomendando a suspensão da aplicação da lei “por segurança jurídica” até definição do STF sobre a controvérsia.

A medida provocou reação de parlamentares da oposição, que passaram a defender a retomada do debate sobre uma PEC da anistia.

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