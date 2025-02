A- A+

ENCONTRO Motta diz que encontro com Lula foi amistoso "Nós combinamos de estar sempre conversando, ter uma agenda de diálogo constante entre o Senado, a Câmara e o governo", disse o presidente da Câmara sobre o encontro

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ocorrida na quarta-feira, 12, durante a noite, foi amistosa, que falaram sobre economia e que combinaram ter diálogo constante entre o Executivo, a Câmara e o Senado.

As declarações ocorreram na manhã desta quinta-feira, 13, ao chegar na Câmara. Na ocasião, Motta foi questionado sobre uma reunião entre ele, Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), em Brasília. Segundo o jornal O Globo, o encontro ocorreu na Granja do Torto.

"Foi boa, tranquila", declarou, ao ser questionado pela imprensa sobre a conversa com Lula na noite de quarta. Em seguida, foi perguntado sobre o que se falou no encontro. "Falamos de tudo, da vida, da relação, de tudo."

Motta acrescentou: "Nós combinamos de estar sempre conversando, ter uma agenda de diálogo constante entre o Senado, a Câmara e o governo. Foi mais sobre isso".

O presidente da Câmara disse ainda: "Foi um encontro amistoso. Nós não focamos em nenhum assunto pontual, não. Foi uma conversa amistosa, falamos um pouco sobre economia. Combinamos de ficar sempre conversando a partir de agora".

Motta também disse que não foi pautada no encontro a proposta de emenda à Constituição (PEC) que versa sobre a segurança pública. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o texto está em fase final de redação, em análise no Ministério da Justiça e no Ministério da Casa Civil.

