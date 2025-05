Motta diz que Lula precisa entrar na negociação das medidas sobre IOF

A- A+

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), reiterou nesta quinta-feira, 29, que, após a conversa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é "prudente" dar dez dias para que o governo apresente uma alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O deputado defendeu ainda que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, entre no debate sobre o tema.

Segundo Motta, após o prazo, ele pode decidir se vai ou não alterar a proposta. O presidente da Casa destacou que, se a proposta não mudar, o Congresso pode sustar a medida com um projeto legislativo.

Motta frisou que deixou o cenário claro na reunião da quarta-feira.

O deputado também destacou que a Casa quer medidas mais "estruturantes" como alternativa, visando a responsabilidade fiscal. Destacou, por exemplo, o debate sobre isenções fiscais.

Segundo Motta, o Brasil está cansado de tantos impostos e "não aguenta mais".

Questionado sobre o Congresso eventualmente sugerir medidas para o governo, Motta frisou que a equipe econômica é que tem responsabilidade para discuti-las.

