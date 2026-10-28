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eleições Motta diz que vai debater mudança no sistema de votação e defende regulação de propaganda eleitoral Ideia discutida por partidos de centro é implementar o modelo 'distrital misto' a partir de 2034

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta quarta-feira (28) que a Casa começará a discutir uma mudança no sistema de votação para adotar o distrital misto na escolha de deputados a partir de 2034, além de debater mudanças para regulamentar a propaganda eleitoral nas redes sociais.



O parlamentar se reuniu com presidentes de partidos do chamado Centrão, além de lideranças partidárias, nesta manhã para discutir a possibilidade de mudar o sistema eleitoral. Esse debate foi intensificado após o primeiro turno, diante de um crescimento do PL e redução do tamanho do Centrão.

Motta afirmou à imprensa após o encontro que ele buscará, a partir de agora, o diálogo com partidos da federação do PT, do PL e do Novo, e indicou que há um consenso entre os partidos de centro. Antes, no entanto, havia um impasse sobre qual modelo adotar.

—Vamos conversar com todos os partidos representados na casa e façamos a discussão para o ano de 2034, passando pela eleição de 2030 com um modelo de transição e vamos discutir como seria essa transição— disse Motta.

Ele disse que esse tema será tratado com prioridade e que a ideia é que possa ser votado ainda neste ano na Câmara. Ele indicou que também conversará ainda hoje com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para buscar um entendimento e garantir o avanço da proposta também na Casa alta.

Ainda na declaração, o presidente da Câmara disse que será criado um grupo de trabalho com representação de todos os partidos para, em até duas semanas, apresentar uma proposta de mudança ao Código Eleitoral para tratar da discussão sobre propaganda eleitoral nas redes sociais.

—Sabemos que propaganda eleitoral tem regra no que diz respeito ao material físico, às televisões e rádios. Entendemos que precisamos ter regras claras que garantam a paridade de armas e tenhamos um sistema transparente, isonômico para que não se tenha ali a possibilidade de um ou outro candidato ou partido se beneficiar do que não conhecemos do que está sendo feito— disse.

Motta afirmou que esse movimento não é para censurar ninguém, mas “trazer uma clareza” de quais serão os critérios para a propaganda eleitoral nas plataformas e redes sociais.

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