Ter, 16 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça16/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ATOS GOLPISTAS

Motta diz que vai deliberar na quarta-feira sobre urgência de projetos que tratam do 8/1

Em sua publicação, o deputado se referiu ao tema como "projetos que tratam do acontecido em 8 de janeiro de 2023", sem citar textualmente a anistia

Reportar Erro
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta  - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou em seu perfil no X que vai deliberar, com líderes de bancadas, na quarta-feira, 17, sobre a urgência da anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Em sua publicação, o deputado se referiu ao tema como "projetos que tratam do acontecido em 8 de janeiro de 2023", sem citar textualmente a anistia.

Ainda de acordo com o anúncio feito em rede social, foi incluída na pauta a Media Provisória 1300/2025, a MP da Tarifa Social da Energia Elétrica - que, segundo Motta, mantém a isenção da conta de energia para famílias em vulnerabilidade social.

Leia também

• Gleisi aciona ministros do Centrão e discute reação para evitar votação de urgência da anistia

• Motta discute votar nova versão de PEC da Blindagem e tenta abrir espaço para anistia alternativa

• Hugo Motta reúne líderes para tentar dar um desfecho à pressão por anistia

O tema foi um dos tópicos de discussão entre Motta e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em almoço nesta segunda, 16.

O presidente da Câmara também anunciou a inclusão em pauta da PEC 3/2021, a PEC da Blindagem.

Segundo o deputado, a matéria "fortalece a atividade parlamentar" e "foi defendida pela maioria da representação do Colégio de Líderes".

O deputado Cláudio Cajado (PP-BA) foi designado o relator do tema. Segundo ele, o "texto é "simples e conciso", sem "licença para abusos".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter