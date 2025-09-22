Seg, 22 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda22/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Câmara dos Deputados

Motta diz que votação sobre isenção de IR deve ficar para a semana que vem

Segundo ele, o objetivo é dar tempo para que líderes e parlamentares analisem o relatório

Reportar Erro
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. - Foto: Marina Ramos / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta segunda-feira (22) que a votação sobre a isenção do Imposto de Renda (IR) deve ficar para a próxima semana. Segundo ele, o objetivo é dar tempo para que líderes e parlamentares analisem o relatório e construam um consenso em torno da proposta.

— Convocamos o deputado Arthur para ir ao colégio de líderes esta semana explicar o seu relatório, para que possamos ter uma posição sobre a pauta ainda esta semana e, se possível, levá-la à votação na próxima semana — disse Motta durante o Macro Day 2025, evento do BTG Pactual realizado em São Paulo.

Leia também

• Hugo Motta diz ser preciso tirar da frente "pautas tóxicas" da Câmara

• Deputado da Frente do Agro é escolhido por Motta para relatar PL do licenciamento ambiental

• Motta oficializa Paulinho da Força como relator do projeto da anistia

O presidente da Câmara destacou que o trabalho de Lira, aprovado por unanimidade, recebeu avaliação positiva quanto à construção equilibrada do texto, e que a medida é considerada uma pauta importante no contexto econômico do país.

— Essa pauta é uma pauta importante e penso que no seu amadurecimento ela chega ao momento de ir ao plenário. Todos que analisam a realidade econômica percebem que o trabalho realizado na comissão já foi precificado. Estando maduro, tenho vontade de levar já na próxima semana — completou.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter