Motta diz que votação sobre isenção de IR deve ficar para a semana que vem

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta segunda-feira (22) que a votação sobre a isenção do Imposto de Renda (IR) deve ficar para a próxima semana. Segundo ele, o objetivo é dar tempo para que líderes e parlamentares analisem o relatório e construam um consenso em torno da proposta.

— Convocamos o deputado Arthur para ir ao colégio de líderes esta semana explicar o seu relatório, para que possamos ter uma posição sobre a pauta ainda esta semana e, se possível, levá-la à votação na próxima semana — disse Motta durante o Macro Day 2025, evento do BTG Pactual realizado em São Paulo.

O presidente da Câmara destacou que o trabalho de Lira, aprovado por unanimidade, recebeu avaliação positiva quanto à construção equilibrada do texto, e que a medida é considerada uma pauta importante no contexto econômico do país.

— Essa pauta é uma pauta importante e penso que no seu amadurecimento ela chega ao momento de ir ao plenário. Todos que analisam a realidade econômica percebem que o trabalho realizado na comissão já foi precificado. Estando maduro, tenho vontade de levar já na próxima semana — completou.

