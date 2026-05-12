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PEC da Segurança Motta diz 'ter convicção' que Senado votará PEC da Segurança, aprovada há dois meses pela Câmara Presidente da Câmara participou de cerimônia no Planalto para lançamento de novo programa de combate ao crime organizado

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta terça-feira (12) ter “convicção” de que o Senado Federal irá contribuir para a aprovação da PEC da Segurança Pública, aprovada pela Câmara há cerca de dois meses e ainda pendente de análise pelos senadores.

A declaração foi dada durante cerimônia no Palácio do Planalto destinada ao lançamento do novo programa “Brasil Contra o Crime Organizado”, iniciativa do governo federal voltada ao combate às facções criminosas e ao fortalecimento das políticas de segurança pública. O pacote prevê investimentos de cerca de R$ 1 bilhão na área.

Durante o discurso, Motta afirmou que a segurança pública é “uma das preocupações mais concretas da vida nacional” e disse que o tema “não se resolve com frases fáceis e disputa estéril”. Segundo ele, a Câmara passou a tratar o assunto como prioridade nos últimos anos.

O presidente da Casa também afirmou que, apenas na atual gestão, cerca de 50 projetos ligados à segurança pública foram aprovados pelos deputados. Ao citar a PEC da Segurança, Motta disse que as propostas buscam aperfeiçoar a cooperação entre União, estados e municípios no enfrentamento ao crime organizado.

— Temos convicção de que o Senado Federal, com sua reconhecida tradição de equilíbrio e diálogo, contribuirá para que essa iniciativa se transforme, em breve, em avanço concreto para o País — afirmou.

Motta ainda defendeu maior atenção ao combate ao feminicídio e disse que o tema é um “foco inescapável”. Nessa esteira, ele também citou iniciativas em discussão na Câmara relacionadas ao endurecimento de punições para crimes de misoginia.

A PEC da Segurança Pública é uma das principais apostas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a área e foi aprovada pela Câmara dos Deputados em 4 de março, após amplo acordo entre governo, oposição e partidos de centro.

O texto aprovado pelos deputados prevê, entre outros pontos, a constitucionalização do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), o fortalecimento da atuação da Polícia Federal (PF) no combate ao crime organizado e às milícias, além da possibilidade de endurecimento das regras para progressão de regime de integrantes de facções criminosas.

A proposta também amplia mecanismos de cooperação entre União, estados e municípios na área de segurança pública e estabelece novas regras para o financiamento do setor, incluindo a destinação de parte dos recursos arrecadados com apostas esportivas.

Apesar da aprovação expressiva na Câmara, a PEC segue sem avanço no Senado Federal. Até agora, o texto sequer foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, primeiro passo da tramitação entre os senadores.

Ainda não há previsão para o início da análise da proposta. O andamento depende do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), responsável por definir os próximos passos da tramitação.

Mesmo tratada como prioridade entre governistas, parlamentares aliados de Lula já admitem que o texto não deve avançar antes de outubo, já tendo passado o período eleitoral.

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