Motta é vaiado por professores em cerimônia com Lula no Rio e ouve gritos de 'sem anistia'

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), ouviu vaias e gritos de “sem anistia” durante um evento com professores no Rio de Janeiro. Ele participa de uma cerimônia de lançamento da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB) junto de Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Educação, Camilo Santana.

Mota foi vaiado assim que sua participação foi anunciada na cerimônia. Quando chegou sua vez de discursar, Camilo Santana lembrou de algumas pautas aprovadas pelo Congresso para passa-lo a palavra.

Ainda assim, parte do público de professores vaiou o congressista. O presidente Lula, então, se levantou e foi para o lado de Mota. Nesse momento, as vaias se transformaram em gritos de “sem anistia”. Os dois riram e se abraçaram.

Em seu discurso, Mota elencou diversos projetos aprovadoa pelo Congresso em sua gestão. Na lista, estão o Mais Professores, que cria benefícios para a categoria, e o Sistema Nacional de Educação.

