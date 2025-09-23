Ter, 23 de Setembro

Câmara dos Deputados

Motta encaminha ao Conselho de Ética suspensões de três deputados do motim após prisão de Bolsonaro

Mesa Diretora acolhe recomendações da Corregedoria e pede punições para Marcos Pollon, Marcel Van Hattem e Zé Trovão

Deputados Marcos Pollon (PL-MS), Zé Trovão (PL-SC) e Marcel Van Hattem (Novo-RS)Deputados Marcos Pollon (PL-MS), Zé Trovão (PL-SC) e Marcel Van Hattem (Novo-RS) - Foto: Câmara dos Deputados

A Mesa Diretora da Câmara decidiu nesta segunda-feira encaminhar ao Conselho de Ética a suspensão dos mandatos de Marcos Pollon (PL-MS), Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC). Os três lideraram o motim que paralisou o plenário em agosto, em protesto contra a prisão de Jair Bolsonaro.

Outros 11 deputados, entre eles Bia Kicis (PL-DF), Carlos Jordy (PL-RJ), Nikolas Ferreira (PL-MG) e Caroline de Toni (PL-SC), devem ser apenas advertidos com censura escrita.

O envio dos pedidos de suspensão foi assinado por todos os membros da direção da Câmara, à exceção dos vice-presidentes Altineu Côrtes (PL-RJ) e Elmar Nascimento (União-BA). Caberá agora ao Conselho de Ética decidir se aplica as penalidades ou se as revisa antes de levá-las ao plenário.

A decisão endossa o parecer do corregedor Diego Coronel (PSD-BA), que sugeriu punições mais duras aos parlamentares mais ativos na confusão. Pollon é o caso mais grave: 90 dias de afastamento por ataques à presidência da Casa e mais 30 dias pela obstrução física da cadeira de Hugo Motta. Van Hattem e Zé Trovão podem ficar 30 dias suspensos.

Nos bastidores, a medida é vista como um endurecimento tardio de Motta, que no auge da crise havia optado por mandar o caso para a Corregedoria, em vez de abrir processo direto no Conselho de Ética. Agora, ao abraçar as recomendações, tenta recuperar autoridade em meio ao desgaste.

O episódio fragilizou o presidente da Câmara no retorno do recesso, quando a ocupação da Mesa — que durou mais de 30 horas — foi usada pela tropa bolsonarista como moeda de pressão para pautar a anistia e a PEC da Blindagem. Desde então, líderes discutem mudanças no Código de Ética e no Regimento para que empurrões, invasão da Mesa e bloqueio de votações passem a resultar automaticamente em punições mais severas.

Pelo Código atual, a censura escrita funciona como um cartão amarelo, enquanto a suspensão equivale a um cartão vermelho.

