Política Motta encaminha votação do PDL que visa a derrubar o decreto do governo sobre o IOF Os líderes agora apresentam as orientações das bancadas

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), encerrou na noite desta quarta-feira, 25, as discussões sobre o projeto de decreto legislativo que susta os efeitos do novo decreto do governo Lula sobre o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e encaminhou a votação do relatório e do texto substitutivo do deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO). Os líderes agora apresentam as orientações das bancadas.

