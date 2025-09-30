A- A+

POLÍTICA "Motta está no pior emprego do mundo, imagina se fosse esquentado como o Lira?", diz marqueteiro Em entrevista ao e-book "Quem será o próximo presidente?", Chico Mendez admite que deputado "apanha" da esquerda e da direita

Estrategista do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), o marqueteiro Chico Mendez reconhece as dificuldades do seu cliente no primeiro mandato no comando da Casa. Em entrevista ao e-book "Quem será o próximo presidente?", lançado na semana passada, Mendez aponta diferenças entre o contexto nacional e internacional de agora e do enfrentado pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), que apoiou Motta na eleição.

— Ele (Motta) está no pior emprego do mundo. Uma coisa é ser presidente da Câmara em um momento de transição de governo, quando o 8 de Janeiro havia anestesiado as pessoas. Naquele momento a palavra anistia era proibida e Joe Biden era presidente dos EUA. Agora, o cenário é outro: tem Donald Trump, tarifaço, Lei Magnitisky, Carla Zambelli presa na Itália, Bolsonaro prestes a ir pelo mesmo caminho.

Mendez defende a postura de Motta mesmo 'apanhando dos dois lados das redes sociais'. Nos últimos meses, o presidente da Câmara virou alvo da direita porque a pauta da anistia não anda, e foi atacado pela esquerda devido à lentidão de tramitação dos projetos ligados ao governo, como a isenção do IR para quem ganha menos de R$ 5 mil e a PEC da segurança.

Manifestações nas ruas se levantaram contra a PEC da Blindagem, proposta encampada por Hugo Motta. A pressão popular levou o Senado a arquivá-la, encerrando sua tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, que rejeitou a PEC por unanimidade.

— A grandeza do Hugo Motta está em não tomar lado algum no comando da Câmara. O silêncio também comunica, muitas vezes. Imagina se ele fosse um presidente mais esquentado, estilo Arthur Lira, de pé na porta?

