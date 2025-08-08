A- A+

Câmara dos Deputados Motta: Incomoda a Casa quando votamos uma matéria, governo judicializa e STF interfere Presidente da Câmara disse que esse cenário leva à discussão de critérios para que se provoque o STF

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta sexta-feira, 8, em entrevista à CNN Brasil, que "não tem nada que incomode mais o parlamento" do que matérias amplamente aprovadas no Congresso serem questionadas no STF por partidos com pequena representatividade no Legislativo, e um ministro da Corte máxima desfazer essa decisão.

"Isso incomoda bastante, porque na minha avaliação, há até um desequilíbrio de respeito à independência entre os Poderes."



O presidente da Câmara disse que esse cenário leva à discussão de critérios para que se provoque o STF. Segundo Motta, não há o incômodo só quando o governo aciona a Corte máxima, mas também quando partidos e instituições o fazem.

"Isso já foi fruto de conversas com ministros do STF, que dizem que são os parlamentares que os provocam", ponderou.



"Essa discussão acerca dos critérios para provocar o Judiciário tem que ser feita porque, se não, vamos estar votando matérias todas as semanas, mas, a partir daí, o que deveria ser uma exceção ou uma regra, o Supremo definindo pelo Legislativo o que deve ou não ser projeto de lei aprovado. Isso inclusive coloca o STF acima do Executivo", defendeu.

Motta pregou que tal ordenamento seja refeito para que os Poderes possam exercer seus respectivos papéis.

