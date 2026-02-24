Ter, 24 de Fevereiro

RELATORIA

Motta indicou Marcos Pereira como relator do acordo Mercosul-UE no plenário, diz Nelsinho Trad

O senador afirmou ainda que a indicação aconteceu com a certeza de que haverá uma traminatção célere

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), que presidiu a sessão da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), que presidiu a sessão da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, afirmou que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), indicou o deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP) para o posto de relator do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia no plenário.

Segundo Trad, a aprovação no Parlasul significou que foi inaugurado o rito da tramitação legislativa do acordo. "Agora, remetemos o projeto para o presidente Hugo Motta, que já indicou um relator para o plenário, que é o deputado Marcos Pereira, com a certeza de que haverá de ter uma tramitação célere", disse.

O senador acrescentou: "A partir de então, volta para a Câmara dos Deputados, onde o presidente Hugo Motta já adiantou que vai dar toda a celeridade nessa aprovação. Saindo da Câmara, vem para o Senado, onde tem também o compromisso do presidente Davi Alcolumbre de fazer com que isso possa ser devidamente aprovado".
 

