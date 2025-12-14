Dom, 14 de Dezembro

CONDENAÇÃO NO STF

Motta informa renúncia de Zambelli e declara posse de suplente

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, anulou a decisão do plenário da Câmara que preservava o mandato da parlamentar

Carla Zambelli foi condenada por invasão dos sistema eletrônico do Conselho Nacional de JustiçaCarla Zambelli foi condenada por invasão dos sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça - Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) informou, neste domingo, a renúncia do mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP) e a convocação do suplente, Adilson Barroso, para o cargo.

Motta havia pedido ao departamento jurídico da Casa uma análise da decisão em que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou a decisão do plenário da Câmara preservando o mandato da parlamentar.

Em sua decisão, Moraes havia determinado a cassação, como a Corte já havia ordenado anteriormente.

Em atualização

