A- A+

Câmara dos Deputados Motta oficializa afastamento de Eduardo Bolsonaro e convoca suplente Presidente da Câmara assina licença que passou a valer a partir do dia 20

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), oficializou o afastamento do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), depois que o filho do ex-presidente pediu licença do cargo nesta quinta-feira. Motta aceitou a solicitação e convocou o suplente ao cargo.

Ocupará o lugar de Eduardo o missionário José Olímpio (PL-SP).

“Considere-se afastado, a partir de 20 de março de 2025, data consignada no laudo do Departamento de Atenção à Saúde - DAS/CD, conforme comunicação feita à Câmara dos Deputados, em 20 de março de 2025, às 18h30. Convoque-se o respectivo suplente. Ao Senhor Diretor-Geral. Publique-se”, afirma o documento da Câmara dos Deputados.

Missionário José Olímpio recebeu 61 mil nas eleições de 2022. Filiado ao PL, ele foi eleito deputado por dois mandatos entre os anos de 2011 e 2019, deputado estadual uma vez e cinco vezes vereador pelos municípios de Itu e São Paulo. Em seu perfil no Instagram, ele diz lutar "pelos valores cristãos e familiares".

O político tem 68 anos e é formado em direito.

Eduardo Bolsonaro comunicou sua permanência nos Estados Unidos em um vídeo divulgado em suas redes sociais.

Na postagem, o parlamentar paulista justificou a decisão pelo que chamou de "perseguição" a qual ele e seu pai estão sendo submetidos no Brasil.

Na gravação, Eduardo cita a possibilidade de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a sua prisão.

Veja também