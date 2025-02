Motta quer aumentar em 14 a quantidade de deputados federais levando o número para 527

A- A+

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), quer propor um acordo entre o Câmara, Senado e o Supremo Tribunal Federal (STF) para, ao invés de alterar o tamanho das bancadas estaduais, como prevê a Justiça, aumentar a quantidade de deputados federais, passando dos atuais 513 para 524.

A ideia de Motta é uma contraproposta a decisão do Supremo sobre redefinição do número de deputados de cada unidade da federação. Por unanimidade, a Corte entendeu ser necessária uma redivisão de acordo com o Censo Demográfico de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com a decisão, estados como Paraíba, de Motta, perderia cadeiras.

— Penso que a solução fosse um grande acordo, uma conversa com o Senado e com o Supremo para que aumentemos 14 vagas. Para que se aumente as vagas de deputado federal e ninguém perca. Tem alguns projetos falando sobre isso, mas quero me dedicar a isso nos próximos dias porque temos de fazer até junho e tenho de ter a garantia de que presidente vota no Senado — disse Motta em entrevista à rádio Arapuan FM.

— Temos de fazer o dever de casa para que isso não represente aumento do custo da Casa—

Entre as unidades da federação que mais perdem cadeiras está o Rio de Janeiro. Atualmente, o estado é representado por 46 deputados, com a decisão passaria para 42.

Para o coordenador da bancada fluminense, deputado Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), contudo, é preciso rever o critério definido pelo STF. Outro estado que também perde cadeiras é a Bahia, que poderá ficar com duas cadeiras a menos.

A Câmara dos Deputados é composta de forma proporcional pelos representantes de cada estado e do Distrito Federal. Cada unidade da federação tem no mínimo oito e no máximo 70 deputados, a depender da sua população.

Entretanto, alguns estados reclamam que o número não foi atualizado de acordo com as variações recentes no número de habitantes.

A decisão foi tomada em uma ação protocolada pelo governo do Pará em 2017. A alegação é que o estado estaria subrepresentado na Câmara desde 2010. Pela decisão, o estado ganharia 4 cadeiras, passando de uma bancada de 17 para 21 deputados.

