CÂMARA

Motta reforçou que a semana é de votações consensuais, diz Talíria Petrone

As declarações ocorreram por volta do meio-dia desta terça-feira, 9

Hugo Motta, presidente da Câmara Hugo Motta, presidente da Câmara  - Foto: José Cruz/Agência Brasil

A líder do PSOL na Câmara dos Deputados, Talíria Petrone (RJ), afirmou que os líderes de bancadas decidiram pautar apenas projetos de consenso nesta semana, sem assuntos como a anistia aos envolvidos em atos golpistas, a isenção do Imposto de Renda e a blindagem de parlamentares.

As declarações ocorreram por volta do meio-dia desta terça-feira, 9, após a parlamentar sair de uma reunião com líderes partidários e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

"O presidente Hugo reforçou que esta é uma semana de agendas consensuais", afirmou Talíria. "Ele não tratou do tema da anistia, ele apenas reforçou que esta é uma semana de pautas consensuais."

A deputada disse que a base do governo defendeu que Motta paute a ampliação da isenção do Imposto de Renda, mas, segundo ela, o projeto não foi o tema central da reunião. A parlamentar disse que o encontro entre os líderes se deu de forma "bem protocolar".

