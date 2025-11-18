A- A+

Política Motta vê consenso para votar PL do crime organizado nesta terça (18) Segundo ele, a proposta representa a votação mais relevante do ano e deve consolidar ferramentas mais rígidas para enfrentar facções e ampliar a segurança pública no país

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), demonstrou forte confiança na aprovação, nesta terça-feira (18), do marco legal do combate ao crime organizado (PL 5582/25). Segundo ele, a proposta representa a votação mais relevante do ano e deve consolidar ferramentas mais rígidas para enfrentar facções e ampliar a segurança pública no país. Motta afirmou que o clima entre os parlamentares é favorável ao avanço do texto.

O projeto vem sendo ajustado em diálogo com diversas frentes, incluindo o relator, deputado Guilherme Derrite (PP-SP), líderes partidários, governo federal e representantes das forças de segurança. Uma quarta versão do parecer foi apresentada, mas Motta minimizou as alterações sucessivas, afirmando que fazem parte do processo de construção de um consenso. Para ele, as mudanças refletem maturidade política e responsabilidade diante da pressão social por respostas mais firmes.

Motta reiterou que o eixo central do projeto está preservado, sobretudo o endurecimento de penas para integrantes de organizações criminosas, crimes relacionados ao domínio de territórios e a obstrução de vias. O presidente da Câmara ressaltou que o objetivo é dotar o Judiciário e forças policiais de instrumentos mais modernos e eficazes para enfrentar grupos estruturados que desafiam o Estado. “A sociedade não suporta mais ver o crime avançando”, declarou.

O presidente também assegurou que a proposta não reduz atribuições da Polícia Federal nem altera pontos da Lei Antiterrorismo, afastando preocupações levantadas por setores específicos. Ele destacou ainda que a escolha de Derrite como relator foi técnica, baseada em sua experiência no enfrentamento direto ao crime organizado. Motta afirmou que o Congresso busca aperfeiçoar a proposta enviada pelo governo, com foco em eficiência e rigor.

