A- A+

alimentação Mounjaro, comida low carb, refeições com hora marcada: a dieta que fez Flavio Dino emagrecer 26 kg Novo ministro do STF está respondendo bem à restrição alimentar e deverá continuar a dieta até perder mais cerca de 15 quilos

O novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) emagreceu 26 quilos nos últimos 5 meses. A dieta é com a ingestão de poucos carboidratos e alto consumo de proteínas e saladas.

Dino toma o remédio Mounjaro (tirzepatida), com acompanhamento médico. Injetável, o medicamento é aprovado para o controle glicêmico, mas é usado no tratamento da perda do peso como off-label (finalidade diferente daquela da bula).

O ministro também reduziu as porções dos pratos e deixou de comer fora do horário das refeições principais. Dino, que não pratica atividade física, está respondendo bem à restrição alimentar e deverá continuar a dieta até perder cerca de mais 15 quilos.

Veja também

MANIFESTAÇÃO Jorge Seif gastou R$ 32 mil do Senado em remarcação de voo para participar de ato de Bolsonaro em SP