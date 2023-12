Mourão diz que Flávio Dino não terá seu voto ao STF: "Não vejo a imparcialidade necessária"

O senador General Hamilton Mourão (Republicanos-RS) afirmou, nesta quinta-feira, que não votará a favor de Flávio Dino para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração ocorre um dia após ele ter dito que toparia conversar com o ministro da Justiça em seu gabinete sobre o assunto, conforme antecipado na coluna de Lauro Jardim.

"O ministro da Justiça, Flávio Dino, não terá o meu voto para o STF. Por ter largado a magistratura para se dedicar à política, no campo da esquerda radical, não vejo em sua figura a imparcialidade necessária para assumir um cargo na mais alta Corte do País", declarou Mourão nas redes sociais.





Nos últimos dias, Dino tem percorrido os gabinetes do Senado para articular votos, sobretudo de senadores de oposição, como no caso de Mourão.





A declaração feita pelo senador nesta quinta-feira vai na contramão inclusive de um dos principais tópicos levantados por Flávio Dino em sua carta protocolada ao Senado, onde reforçou que terá atuação "técnica e imparcial" caso seja aprovado para uma vaga no STF.

Dino foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para virar ministro da Corte, ele ainda precisa passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e ter o voto de 41 dos 81 senadores no plenário da Casa.