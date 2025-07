A- A+

Invasão Movimento de esquerda invade saguão de prédio da Faria Lima em protesto pela taxação de super-ricos Frente Povo Sem Medo ficou por mais de duas horas no local, onde funciona a sede do banco Itaú BBA

A Frente Povo Sem Medo, um dos principais movimentos sociais da esquerda, invadiu nesta quinta-feira o saguão da sede do Itaú BBA, na Avenida Faria Lima, na Zona Oeste de São Paulo.

O protesto pede a taxação dos super-ricos e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais, pautas atuais do governo Lula (PT).

Após permanecerem por pouco mais de duas horas e meia no local, carregando bandeiras e gritando palavras de ordem, os integrantes do movimento deixaram o prédio de forma pacífica no início da tarde.

O ato ocorre poucos dias após o grupo intensificar críticas ao Congresso Nacional nas redes sociais. As publicações, que classificam o Legislativo como “inimigo do povo”, usaram a hashtag #CongressoDaMamata e mostraram imagens da sede do parlamento em chamas.

“A ocupação não é somente uma ação simbólica, é uma denúncia clara: os donos do Itaú, que compraram esse prédio por R$ 1,5 bilhão, pagam menos imposto que a maioria esmagadora do nosso povo, que luta para pagar aluguel e comer”, afirmou o movimento em nota.

A Frente Povo Sem Medo é considerada um dos principais braços de mobilização da esquerda para atos de rua. Criado em 2015, o movimento organizou manifestações contra o pedido de impeachment da então presidente Dilma Rousseff e, posteriormente, ocupou o triplex no Guarujá atribuído ao ex-presidente Lula nas investigações da Operação Lava-Jato.

