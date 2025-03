A- A+

Justiça Movimento negro denuncia prefeito de Sorocaba e alega racismo em vídeo sobre agressão de mulheres Segundo os coletivos, a gravação, feita para anunciar a compra de viaturas do programa Protege Mulher, tem "acúmulo de uma experiência com estética negra e reforça estereótipos" contra homens negros e de periferia

Associações do movimento negro protocolaram uma denúncia junto ao Ministério Público de São Paulo (MPSP), nesta segunda-feira (17), contra a prefeitura de Sorocaba, após o prefeito, Rodrigo Manga, divulgar um vídeo que simula homens sendo revistados por policiais.

Segundo os coletivos, a gravação, feita para anunciar a compra de viaturas do programa Protege Mulher, tem "acúmulo da estética negra que reforça estereótipos" e coloca homens negros e periféricos como o perfil de quem supostamente agride mulheres.

No documento enviado ao MP, as associações pontuaram que o vídeo faz utilização de cores e vestuário comuns entre pessoas de periferia, em um jogo de cenas que se aproveita do imaginário da sociedade sobre esse público para perpetuar estigmas e preconceitos.

"O cenário criado em torno do vídeo das entregas das novas viaturas do programa Protege Mulher, apresenta violências diversas e em vários níveis. Ele interseciona raça, gênero e classe social, quando supõe através das imagens que meninos negros e periféricos são, a princípio, responsáveis pelas violências sofridas pelas mulheres. O vídeo tem um cunho racista porque além de reforçar a violência e a repressão policial, também faz a manutenção do estereótipo da delinquência em torno dos jovens negros, motivo ao qual apresentamos essa denúncia", afirmaram os coletivos.

O vídeo foi divulgado na última semana e conta com mais de 7,1 milhões de visualizações no TikTok.

Nele, o prefeito de Sorocaba aparece em uma encenação de revista policial em jovens para anunciar a chegada de novas viaturas da Guarda Civil Metropolitana (CGM) para o programa Protege Mulher.

— Olha que lindo esses jovens erguendo as mãos e agradecendo pelas novas viaturas do Protege Mulher que chegou na cidade de Sorocaba no mês da mulher. Além das viaturas, os drones ultramodernos com visão noturna, base móvel, tudo isso para garantir a segurança de você, mulher — diz o prefeito.

De acordo com Maria Teresa Ferreira, secretária-geral da União de Negros e Negras pela Igualdade (Unegro), uma das 15 instituições que protocolaram o documento ao MPSP, o movimento cobra que o vídeo seja retirado do ar.

— É um vídeo com muitas camadas de violência e ainda foi feito com dinheiro público. O prefeito ficou conhecido por fazer esses vídeo "engraçados", mas se a sua piada reforça estereótipos historicamente alijados, estimula a violência e mata, deixa de ser piada. A ideia da denúncia ao MP é tirar o vídeo do ar, que a prefeitura seja notificada e, na medida do possível, sofra as sanções pelo crime de racismo — afirma Ferreira.

Procurados pela reportagem, a prefeitura de Sorocaba e o MPSP ainda não se posicionaram sobre o caso.

Manga ficou famoso nas redes sociais por conta de seus vídeos que tentam usar do humor para viralizar.

Em entrevista Globo, Manga chegou a afirmar que tem ficado feliz com a repercussão e tem recebido convites para palestrar até em outros estados sobre o tema.

Ele diz que sempre gostou das redes sociais e percebeu, junto com sua equipe de comunicação, que precisava adotar uma estratégia diferente para falar com o público porque as pessoas acham o discurso político tradicional chato, mas que ficou surpreso com o sucesso sobretudo no TikTok, que foi além dos limites de Sorocaba.

